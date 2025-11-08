LVBP: Lenyn Sosa sigue dulce con el madero y castiga a Magallanes con inmenso jonrón

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio José Bernardo Pérez está presenciando el tercer duelo de la temporada 2025-2026 entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Allí, entre las pocas conexiones hasta el momento, Lenyn Sosa hizo vibrar a los aficionados melenudos que no quisieron perderse este encuentro en Valencia.

Como muchos recordarán, el grandesligas venezolano se sumó al roster de los capitalinos esta misma semana, y desde entonces no ha parado de batear en cada una de sus presentaciones. Y es que si sumamos este batazo, ya son cinco compromisos seguidos con al menos un imparable.

Sosa no perdonó al Magallanes

La conexión de poder apareció en la parte alta del tercer capítulo. Lenyn Sosa abrió las acciones y en cuenta de 1 y 1 le desapareció la bola al abridor Jonny Cuevas por el jardín central con su segundo cuadrangular del año. De esa manera extendió a tres la ventaja de Leones del Caracas en ese entonces.

Cabe agregar que en su primer turno pegó un sencillo al jardín central, lo que le permitió minutos más tarde pisar el home con la primera rayita del compromiso tras un doble de Leandro Cedeño.