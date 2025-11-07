LVBP: Próximo juego entre Leones y Magallanes es reprogramado

Suscríbete a nuestros canales

La organización Leones del Caracas informó este viernes 7 de noviembre a través de sus redes sociales un cambio de horario del próximo partido que tendrá la novena capitalina frente a los Navegantes del Magallanes en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Según la información suministrada por Leones el partido del domingo 9 del mes en curso fue reprogramado para que comience a las 4:00 pm, ya que el horario original del partido era a las 5:00 de la tarde. Así que las personas que ya adquirieron sus entradas no tendrán problema con el cambio de hora.

Leones viene en un gran momento en la cuarta semana de acción de la ronda regular de la LVBP, el conjunto capitalino a la fecha de publicación de la nota tiene tres triunfos seguidos, victorias que además fueron contra los rivales que lideran la clasificación y le permitieron volver a la zona de clasificación directa de la tabla y poner su récord en 9-8.

Mientras que los Navegantes del Magallanes vienen en su peor momento y con la tormenta en el horizonte, luego que esta semana despidieran a su manager, Eduardo Pérez que los dejó con marca de 5-11, y ahora será sustituido por Yadier Molina en los próximos días. La novena de Valencia comenzó la cuarta semana con registro de 5-9 siendo su peor cifra en las últimas cinco temporadas.

Aunque el único consuelo esta temporada que tienen los fanáticos de los Navegantes, es que vencieron a los Leones en los dos primeros partidos de la serie particular.