LVBP: Víctor Bericoto asume el rol de motor ofensivo de Leones del Caracas

Luego de vivir momentos sumamente irregulares en los primeros compases de la campaña, la cuarta semana de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha sido, de momento, un respiro necesario para los Leones del Caracas. El conjunto melenudo encadena cuatro triunfos consecutivos, que han servido para que suban al tercer lugar de la tabla.

Sin duda, la gran carta de presentación de este conjunto ha sido la ofensiva, y uno de los grandes referentes en este renglón ha sido el joven Víctor Bericoto. Luego de una buena primera campaña con los capitalinos, el maracayero ha elevado su juego, gracias a un buen año en Ligas Menores.

De momento, Víctor Bericoto es el bateador más consistente de Leones, como bien lo demuestra su promedio de .413 tras 54 apariciones al plato. Meridiano pudo conversar en exclusiva con el toletero, quien está siendo clave en este buen momento de su equipo.

Víctor Bericoto y su gran inicio de año

"La verdad me siento bien por este buen inicio de temporada. Lo más importante es que me he sentido sano, y siempre estoy listo para lo que el manager necesite", fue lo primero que comentó Víctor Bericoto en una conversación exclusiva con Meridiano.

Y es que, en efecto, el toletero de 23 años de edad viene de una temporada sana y positiva con los filiales de la organización de los Gigantes de San Francisco, y ahora tiene el objetivo de competir y pulir su juego con Leones. "No vengo con un plan en específico. Vengo a hacer lo que sé que hacer, jugar mi beisbol, batear y apoyar siempre lo más que puede para aportar algo positivo al equipo", explicó.

Bericoto debutó en Venezuela en la 2023/24, con los Navegantes del Magallanes, y desde entonces, su evolución ha sido notable. "Cada año trato de trascender y mejorar como pelotero. Creo que se han visto los resultados, ya que ha sido un trabajo a diario estos años. Siento que soy un Víctor Bericoto diferente, que ha trascendido y ha mejorado, y eso es gracias a Dios y al trabajo de todos los días", confesó.

Además, el toletero se ha convertido en un jugador versátil, que puede cumplir diversos roles a la defensiva, lo que sin duda lo convierte en un jugador clave para los suyos. "Estoy cómodo en donde el manager me quiera poner, siempre voy a estar a disposición de él. Donde él quiera, yo voy a salir a dar lo mejor de mí y a hacer mi trabajo, sea en primera, en el outfield o como designado. Siempre voy a estar positivo para ayudar".

Finalmente, Víctor Bericoto destacó el buen ambiente que ha prevalecido dentro del clubhouse caraquista, algo que ha sido vital para este repunte en la cuarta semana. "Desde un principio siempre nos hemos estado ayudando. Lo primordial fue dejar lo que pasó el año pasado atrás y enfocarnos en esta nueva temporada. Hemos trabajado día a día y se han visto los resultados, venimos de buenas victorias y eso le da ánimo al equipo, pero siempre hemos estado positivos", sentenció.