David Peralta demuestra su poder con su primer jonrón en la LVBP desde 2014

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional será una realmente emocionante y memorable para el experimentado jardinero David Peralta, de los Bravos de Margarita. Luego de 11 años de ausencia, el criollo volvió a uniformarse con el equipo insular para ponerle punto final a una hermosa carrera en el beisbol, en la que logró muchísimas cosas.

El "Tren de Carga" es un pelotero sumamente querido y respetado, por lo que su "último baile" realmente ha generado expectativas muy altas entre todo el mundo del beisbol venezolano. Es por eso que, este viernes 7 de noviembre, la pelota criolla vivió un momento realmente bonito, al presenciar el primer cuadrangular del zurdo en nuestra pelota desde hace 11 años.

Cayó el primero de David Peralta

Con una ofensiva sumamente oportuna y quirúrgica, Bravos de Margarita se llevó una muy buena victoria en Barquisimeto, al derrotar a Cardenales de Lara por pizarra de 6-2. En este triunfo, uno de los jugadores destacados fue David Peralta, quien conectó su primer vuelacerca de la temporada, y además, su primero desde la ya lejana campaña 2014/15.

El estacazo del carabobeño llegó en la parte alta del noveno episodio. Sin hombres en circulación, Peralta mandó a volar por todo el jardín derecho un envío del lanzador José Campos, para poner el juego 5-1 en favor de los suyos en ese momento.

Este batazo de vuelta completa es el primero que pega David Peralta en nuestro campeonato desde el 14 de diciembre del 2014. Aquel día, Peralta alineó como tercer bate y designado en la derrota de Margarita 14-9 ante las Águilas del Zulia, en el Estadio Luis Aparicio "El Grande". En dicho duelo, el oriundo de Valencia conectó cuadrangular de dos carreras en el tercer episodio, ante los envíos de Wilfredo Boscán. 11 años después, su fuerza volvió a decir presente.