La fórmula de Silvino Bracho: Salud, rutina y dominio

El relevista venezolano Silvino Bracho, pieza clave del bullpen de las Águilas del Zulia, ha manifestado su rotundo deseo de seguir vistiendo la camiseta de la selección nacional, ratificando su compromiso total con el equipo en futuras competiciones internacionales.

Estas declaraciones se dieron momentos antes del encuentro donde su equipo, las Águilas del Zulia, cayó ante los Leones del Caracas con un marcador final de 8 carreras por 5. El lanzador, quien ya cuenta con experiencia en dos Clásicos Mundiales de Béisbol (CMB), destacó el gran nivel del conjunto actual y subrayó la importancia de la disciplina para mantenerse en la élite.

Experiencia y disposición absoluta

Al ser consultado sobre si tiene la expectativa de volver a formar parte del roster de la selección, Bracho fue enfático: "100%, ya me lo han preguntado muchas veces y 100%," aseguró. "Yo siempre voy a querer estar disponible mientras Dios me dé salud y estar saludable para el país," añadió, dejando clara su incondicionalidad.

El zuliano, que se perfila como una pieza valiosa por su trayectoria, también reconoció el talento emergente:

Experiencia: "Ya yo tengo dos clásicos y bueno, ellos saben con qué experiencia pueden contar."

Juventud: "También tenemos una juventud bastante buena que viene, que son unos buenos lanzadores."

Con madurez, el lanzador expresó su apoyo incondicional al equipo, independientemente de su participación final: "Lo que ellos la meriten, igual si estoy o no estoy, igualito voy a estar apoyando 100%."

El dominio reciente en la LVBP

La aspiración de Bracho de integrar el seleccionado nacional se sustenta en su reciente dominio en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El cerrador se incorporó a las Águilas del Zulia desde el inicio de la actual temporada 2025-2026, consolidando su estatus como uno de los relevistas más confiables del circuito.

Sus credenciales vienen de la campaña previa (2024-2025), donde fue reconocido como el Cerrador del Año tras liderar el departamento de salvados con 10, registrando una sólida efectividad de 2.92 y un impresionante WHIP de 0.97.

En el inicio de la temporada 2025-2026, Bracho ha mantenido ese nivel de élite. En sus primeras apariciones, el derecho ha lanzado 7 juegos, acumulando 8.0 innings de labor. Su efectividad es inmaculada, con 0.00, y ha logrado concretar 4 juegos salvados. Además, su WHIP se mantiene por debajo de uno, registrando un 0.88, demostrando su capacidad para limitar corredores en base.

La rutina: La clave para la consistencia

En cuanto a cómo logra mantener un alto nivel de rendimiento, Bracho reveló que la clave reside en la disciplina y el enfoque constante.

"Para mantenernos siendo consistentes y mantener el nivel, eso requiere de una rutina tanto de entrenamiento, de preparación física, mental y alimenticia," explicó.

El compromiso con su carrera es evidente: "Yo sé en lo que estoy montado y a mí me gusta. A mí me gusta porque amo mi trabajo."

El lanzador detalló su enfoque profesional, destacando la gestión del descanso y la alimentación, factores cruciales en la rigurosa vida de un beisbolista:

Descanso: "Trato de descansar cada vez que tengo la oportunidad. Los viajes para nosotros son un poquito matados, pero bueno, trato de descansar lo más que puedo."

Preparación: "Alimentarme bastante bien, el gimnasio, la preparación y nada, estar enfocado."

Silvino Bracho concluyó su reflexión con una certeza: "Mientras tenga salud, yo sé que puedo competir y dar lo mejor de mí."