LVBP: Leones saca su mejor repertorio ofensivo y castiga sin piedad a Águilas

La cuarta semana de ronda regular inició con una victoria contundente para los Leones del Caracas en el Estadio Monumental. Y es que durante la noche de este martes, los dirigidos por el manager José Alguacil se ensañaron contra las Águilas del Zulia para vencerlas con marcador de 16 a 3.

Leones devoraron todo a su paso

Para esta cita, el conjunto melenudo contó con el debut de los grandesligas Liván Soto y Lenyn Sosa, quienes aportaron con un sencillo y una carrera anotada cada uno. Pero si hablamos de un bate que destacó verdaderamente, ese sin duda tiene que ser el de Oswaldo Arcia, pues conectó un grand slam para firmar una proeza en la historia de la LVBP.

Pero no todo fue ofensiva. El lanzador Erick Leal protagonizó su salida más larga con los Leones. En esta ocasión trabajó por espacio de seis entradas en las que toleró siete hits y tres carreras, sin bases por bolas y con dos ponches. De hecho, cabe agregar que superó la barrera de los 200 abanicados de por vida en la pelota venezolana.

Respecto a la acción de juego, las Águilas pegaron en el primer capítulo cortesía de un elevado de sacrificio de Yonathan Perlaza. Luego, en el tercero, descontaron la pizarra en ese entonces gracias a un doble productor de Ángelo Castellano y un hit de Simón Muzziotti.

El resto del choque fue todo de los capitalinos. En el primer inning, Jhonny Pereda igualó las cosas con un sencillo para que Lenyn Sosa pisara el home. Poco después, Wilfredo Tovar barrió las bases con un doblete por todo el jardín derecho.

En el segundo, Yonathan Daza añadió una más para los de casa, quienes no tuvieron compasión en la tercera entrada. Y es que allí firmaron un rally de nueve anotaciones con sencillos de Wilfredo Tovar y el mismo Daza; por su parte, Harold Castro, Aldrem Corredor y Jhonny Pereda negociaron boletos con las bases llenas; mientras que, al final, Oswaldo Arcia disparó un jonrón con la casa llena.

Para cerrar la faena, Yonathan Daza apareció nuevamente con su bate, esta vez con un vuelacercas de dos carreras en la parte baja del cuarto episodio. Vale mencionar que los relevistas Ricardo Rodríguez, Lisandro Santos y Moisés Gómez se combinaron para permitir dos imparables en las últimas tres entradas.

De esta manera, Leones del Caracas (7-8) da muestras de su arsenal ofensivo en este inicio de semana, algo que esperan repetir en las próximas jornadas. Por su parte, Águilas del Zulia (8-7) sufre una estrepitosa caída que los aleja un poco de la cima de la tabla de posiciones.