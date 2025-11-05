LVBP: Oswaldo Guillén da con la clave del buen momento de los Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Previo al inicio de la cuarta semana de ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP, los Tigres de Aragua siguen siendo los dueños absolutos del primer lugar de la tabla de posiciones. Y es que el gran presente que viven los dirigidos por el manager Oswaldo Guillén ya los convierten en serios candidatos al título de este año.

Los bengalíes miden fuerzas este martes contra los Tiburones de La Guaira, y en caso de conquistar otra victoria llegarían a 12. Sin embargo, de ocurrir lo opuesto, apenas sumarían su quinto revés y todavía mantendrían una buen ventaja sobre el segundo puesto.

Guillén lo tiene claro: jugar como equipo

Oswaldo Guillén atendió a los medios de prensa en la tarde de este martes en el Estadio Universitario. Allí tocó varios aspectos importantes, como el alto nivel de competitividad que tiene la LVBP para esta zafra.

"Lo he dicho siempre, la pelota venezolana es semanal. Una semana estás en el primer lugar, la otra semana en el último lugar. Ganas tres juegos seguidos y estás en competencia, pero si pierdes te vas rápido hacia abajo", señaló.

Luego añadió: "Sé que esta liga está en un nivel superior en comparación con años anteriores. Ahora, a estas alturas los equipos están muy bien hechos".

Hasta los momentos, los Tigres de Aragua han demostrado un gran juego en equipo en todas sus facetas, lo que da a entender que por ahí pasa la clave del éxito en el torneo venezolano. Es por eso que Ozzie Guillén está confiado que el equipo logrará grandes cosas no solo en la Ronda Regular, sino también en un hipotético Round Robin.

"Acá en Tigres tenemos bastante talento, pero el talento no gana juegos. Si no juegas como equipo, no vas a ganar. En este momento eso es lo que están haciendo los Tigres de Aragua. Poco a poco vamos haciendo mejor las cosas", finalizó.