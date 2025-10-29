LVBP: Oswaldo Guillén está impresionado con el talento joven de Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Tigres de Aragua inicia la tercera semana de temporada regular en la cima de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Una de las principales razones de este éxito en estas primeras de cambio se debe, en gran parte, al impacto que ha generado el talento joven dentro del terreno de juego.

Si bien es cierto que el conjunto aragüeño cuenta con múltiples figuras con amplia experiencia dentro de la LVBP, la presencia de caras no tan conocidas ha comenzado a dar un golpe sobre la mesa y dar positivos resultados en lo colectivo.

En el roster actual, son más de 10 peloteros con menos de 30 años, lo que refleja un balance a tomar en consideración entre los nombres que cuentan con +10 años en este circuito y los que apenas están dando sus primeros pasos en una de las ligas más importantes a nivel invernal.

Oswaldo Guillén sobre el talento joven de Tigres

Antes del compromiso de este martes 28 de octubre entre los Tigres de Aragua y Leones del Caracas en el Estadio Monumental, el manager de los bengalíes, Oswaldo Guillén, habló sobre lo impresionado que está con las caras jóvenes que tiene a su disposición.

“Aquí tenemos un poco de muchachos, especialmente en el pitcheo, que tienen mucho talento y buenos brazos. Lo que pasa es que aquí se pierde de vista porque está el Cafecito, Cedrola, Herrera”, mencionó.

Asimismo, habló sobre el campocorto Keyber Rodríguez y su presencia en la alineación. “No lo quiero comparar con otros peloteros, pero a Rodríguez, que él está de tercer bate, por algo. Ese muchacho hace todo lo que un manager quiere que un pelotero haga y para mí es el mejor pelotero que tengo en los Tigres de Aragua. Ojo, pelotero, porque cuando yo digo una cosa dicen que estoy dejando a otros por detrás.

Desde el montículo, son la mejor efectividad (2.93) en lo que va de la campaña y, por si fuera poco, el bateo no se queda atrás, registrando un promedio ofensivo de 2.71, en estos primeros nueve compromisos que han disputado.

Finalmente, esta combinación de experiencia y juventud les ha generado el resultado que han pensado desde antes de comenzar la emocionante temporada de la pelota criolla, en la que los Tigres de Aragua proyectan estar entre los principales candidatos al título.