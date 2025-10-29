LVBP: Erick Leal: “Este año quise tomarme mi tiempo”

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista exclusiva para Meridiano, el lanzador derecho Erick Leal, pieza clave de los Leones del Caracas, compartió sus sensaciones de cara a la nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con tono sereno pero firme, Leal dejó claro que su compromiso con el equipo capitalino está intacto.

“Estoy contento de poder ayudar al equipo. Este año vine con la mentalidad de tomarme mi tiempo, tuve una temporada larga en Estados Unidos, quise analizar todo lo que hice allá y tomarme el tiempo para dar aquí el 100% y no sentir ningún tipo de agotamiento”. Dijo.

En su debut en la 25-26, Leal trabajó durante 3.2 innings, permitiendo tes hits sin carreras con cuatro ponches en el triunfo del Caracas. “Me sentí muy bien, tranquilo y lo más contento posible por ayudar al equipo a obtener esa victoria”.

El año pasado, Leal dejó una escandalosa efectividad de 7.13 en 12 aperturas, con una relación ponches/boletos de 36/21 con un WHIP de 1.77. Y quiere pasar la página este año y dejar esa mala zafra atrás.

“Esta liga no es nada fácil, nosotros somos muy criticado por los resultados y nadie sabe lo que uno se prepara para dar el 100% y pienso que ninguno de los que estamos con un uniforme queremos hacer las cosas mal, lo he dicho en muchas ocasiones, de lo malo se aprende y de lo bueno también. Tenemos un grupo bastante joven pero también gente con experiencia en la liga y creo que vamos a estar bien, vamos a seguir compactando”.

“Yo vengo a aportar mi pitcheo, mi experiencia y vengo a darles la seguridad de que voy a estar ahí apoyando al equipo en las buenas y las malas”, enfatizó.