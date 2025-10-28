LVBP: Cardenales de Lara recibe incorporación de un brazo grandeliga

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Cardenales de Lara recibió hoy la incorporación del lanzador derecho Luis Contreras, quien regresa a la LVBP después de dos temporadas ausente. El diestro con experiencia en Grandes Ligas con los Astros de Houston, ingresó hoy en el roster crepuscular para darle una nueva cara al pitcheo.

Los actuales campeones no han tenido su mejor arranque, con marca de 4-6 han perdido dos encuentros en fila y exhiben el peor pitcheo colectivo de la liga con 6.29 de efectividad.

Contreras debutó en la LVBP en la temporada 2022-2023, en 15 juegos dejó récord de 3-2 en 14 innings lanzados, con una relación ponches/boletos de 24/9 una efectividad de 5.79 y un WHIP de 1.42.

Este año con los Astros, lanzó en 12 compromisos, dejando efectividad de 6.72 en 12 innings de labor, abanicó a 13 y regaló ocho boletos para un WHIP de 1.58.

Movimientos en el roster

El ingreso de Contreras se suma a la adición de Ildemaro Vargas (INF) y Yofrec Díaz (LHP) al roster semanal de Cardenales. Salieron Danry Vásquez, Luis Carrasco y Wilser Barrios.