LVBP: Conoce el refuerzo MLB que Leones del Caracas espera en noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas han recibido una inyección de moral y talento de Grandes Ligas con la confirmación de la incorporación de Adbert Alzolay, el lanzador bolivarense con una trayectoria destacada en la MLB, incluyendo un rol como cerrador estrella con los Chicago Cubs en el pasado.

La noticia fue adelantada por Wilfredo Polidor, reconocido agente de peloteros y pieza clave en la logística del béisbol venezolano. Polidor, quien también representa al propio Alzolay, confirmó que el derecho de 30 años tiene previsto unirse a la manada caraquista, justo después del 20 de noviembre.

Un brazo de élite para el bullpen caraquista

La llegada de Alzolay es un movimiento estratégico crucial para el conjunto melenudo en esta nueva temporada de la LVBP. Alzolay, conocido por su efectividad y capacidad para ponchar en momentos de alta presión en Las Mayores, potenciará significativamente el bullpen de los Leones.

Adbert Alzolay cuenta con una efectividad vitalicia en Grandes Ligas que ronda el 4.04, y en la temporada 2023 se destacó al conseguir 22 juegos salvados con los Cubs. Su incorporación representa un refuerzo de lujo, especialmente para los innings finales de los partidos.

Esta confirmación, junto a otros nombres que se espera se sumen en noviembre, asegura que los Leones del Caracas están invirtiendo en talento probado de Grandes Ligas para asegurar una posición dominante en la tabla y pelear por el campeonato en la recta final.