LVBP: Leones se preparan para recibir refuerzos de peso

En una campaña que comenzó con altibajos (récord de 4-4), los Leones del Caracas recibirán esta semana a tres piezas de alto calibre: Harold Castro, Liván Soto y Leandro Cedeño, además del lanzador Jesús Vargas. Estas incorporaciones prometen elevar el nivel del equipo capitalino, que busca consolidarse en la tabla y proyectarse hacia el Round Robin.
Harold Castro, con experiencia en Grandes Ligas y versatilidad defensiva, puede cubrir segunda base, campocorto o tercera. Liván Soto, joven talento con roce en Las Mayores también, aporta seguridad en el infield y velocidad en las bases. Por su parte, Leandro Cedeño llega como una opción poderosa para reforzar los jardines o la inicial, gracias a su capacidad ofensiva y poder al bate.
Posible lineup
Con la llegada de estas piezas, la alineación capitalina luciría de esta manera:
- Yonathan Daza (CF)
- Harold Castro (2B)
- Victor Bericoto (RF)
- Aldrem Corredor (1B)
- José Rondón (DH)
- Leandro Cedeño (LF)
- Jhonny Pereda (C)
- Wilfredo Tovar (3B)
- Liván Soto (SS)
Con estos ajustes, los Leones del Caracas fortalecen su ofensiva y defensa, apostando por experiencia y producción. El cuerpo técnico tendrá que administrar bien la profundidad del roster para mantener la química y aprovechar cada pieza en el momento justo.