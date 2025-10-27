LVBP: Leones se preparan para recibir refuerzos de peso

Suscríbete a nuestros canales

En una campaña que comenzó con altibajos (récord de 4-4), los Leones del Caracas recibirán esta semana a tres piezas de alto calibre: Harold Castro, Liván Soto y Leandro Cedeño, además del lanzador Jesús Vargas. Estas incorporaciones prometen elevar el nivel del equipo capitalino, que busca consolidarse en la tabla y proyectarse hacia el Round Robin.

Harold Castro, con experiencia en Grandes Ligas y versatilidad defensiva, puede cubrir segunda base, campocorto o tercera. Liván Soto, joven talento con roce en Las Mayores también, aporta seguridad en el infield y velocidad en las bases. Por su parte, Leandro Cedeño llega como una opción poderosa para reforzar los jardines o la inicial, gracias a su capacidad ofensiva y poder al bate.

Posible lineup

Con la llegada de estas piezas, la alineación capitalina luciría de esta manera:

Yonathan Daza (CF) Harold Castro (2B) Victor Bericoto (RF) Aldrem Corredor (1B) José Rondón (DH) Leandro Cedeño (LF) Jhonny Pereda (C) Wilfredo Tovar (3B) Liván Soto (SS)

Con estos ajustes, los Leones del Caracas fortalecen su ofensiva y defensa, apostando por experiencia y producción. El cuerpo técnico tendrá que administrar bien la profundidad del roster para mantener la química y aprovechar cada pieza en el momento justo.