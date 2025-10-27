LVBP: Juegos de la semana por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Disfruta esta semana de la transmisión gratuita en señal abierta, o en alta definición por Aba TV GO, SimplePlus, InterGO y NetunoGO, para que vivas la LVBP como si estuvieras en el estadio.

Además, podrás ver los juegos en streaming gratuito desde cualquier parte de Venezuela a través de meridiano.net/meridianotv, ideal para seguir a tu equipo favorito en tiempo real sin perderte ni un lanzamiento.

Juegos de la semana en la LVBP por Meridiano Televisión

Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas – 7:00p.m.

– 7:00p.m. Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m.

– 7:00p.m. Sábado 1/11: Magallanes vs Leones – 7:00p.m

No olvides seguir la cobertura completa en la sección jugada a jugada en vivo de meridiano.net, donde encontrarás estadísticas, alineaciones y los mejores momentos de cada juego de la LVBP.

Meridiano Televisión sigue siendo la casa del beisbol venezolano, llevando toda la pasión de la LVBP 2025-2026 a la pantalla de los fanáticos. ¡El canal de los especialistas en deportes!