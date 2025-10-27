LVBP: Harold Castro ya tendría fecha de incorporación con los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Harold Castro destaca como uno de los peloteros más esperados por parte de la afición de los Leones del Caracas en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). La figura ya mostró intenciones de defender los colores caraquistas y su incorporación sería de lujo en esta primera mitad en la pelota criolla.

Después de una presentación con la sucursal Triple-A de Kansas City Royals, donde fue galardonado como el mejor jugador en ligas menores de la organización, el 'Tren del 23' quiere trasladar ese gran cierre de campaña que tuvo en MiLB a Venezuela con los melenudos, quienes acumulan récord nivelado en este arranque de la pelota criolla con cuatro victorias y cuatro reveses.

Se espera que el utility llegue al país y se incorpore a los entrenamientos de los Leones del Caracas, el próximo martes 28 de octubre, de acuerdo con la información de la periodista Georgeny Pérez. Su retorno genera gran expectativa entre los fanáticos, que ansían ver nuevamente su talento y entrega en el terreno de juego.

Harold Castro se une a los Leones del Caracas

Luego de ganar cuatro de los primeros seis desafíos en la vigente campaña de la LVBP, los dirigidos por José Alguacil cerraron la segunda semana de la peor manera tras ser barridos en Puerto La Cruz a manos de Caribes de Anzoátegui. La presencia de Castro en la toletería melenuda le dará impulso al desempeño del equipo en los siguientes partidos para mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

La llegada del infielder genera una gran expectativa tanto en los fanáticos como en la franquicia, después de dejar buenas sensaciones en la pasada edición de la circuito rentado, donde coleccionó promedio al bate de .332, 15 jonrones, 41 remolcadas, 37 anotadas, 64 hits, .394 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.021 en 48 juegos.