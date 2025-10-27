Estos son los líderes en pitcheo de la LVBP luego de dos semanas de acción

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo bajó el telón de la segunda semana de acción en la temporada 2025-2026 de la LVBP. Al chequear los resultados a lo largo de estos días, nos damos cuenta que en cinco compromisos un equipo siempre anotó diez o más carreras, lo que nos lleva a pensar que la ofensiva se impuso ampliamente al pitcheo.

Sin embargo, esos fueron casos puntuales. Y es que la mayoría de los juegos tuvieron como denominador común los duelos cerrados entre abridores, sin mencionar que los relevistas también protagonizaron grandes momentos para mantener a raya a los bateadores rivales.

De hecho, no podemos pasar por alto que 13 de los 19 compromisos de esta segunda semana se decidieron con un margen de tres o menos anotaciones, de los cuales cuatro sucedieron durante la jornada del sábado.

Líderes en pitcheo luego de dos semanas de acción en la LVBP

Juegos ganados

Ronnie Williams | 2 | Tigres de Aragua

Sebastián Perrone | 2 | Caribes de Anzoátegui

Daniel Juárez | 2 | Tigres de Aragua

Juegos salvados

Silvino Bracho | 2 | Águilas del Zulia

Ronnie Williams | 2 | Tigres de Aragua

Diego Moreno | 2 | Caribes de Anzoátegui

Norwith Gudiño | 2 | Leones del Caracas

Efectividad

José Rodríguez | 0.00 | Caribes de Anzoátegui

Melvi Acosta | 0.00 | Bravos de Margarita

Innings lanzados

Zac Grotz | 15.1 | Tiburones de La Guaira

Junior Guerra | 15.1 | Navegantes del Magallanes

Ponches

Zac Grotz | 16 | Tiburones de La Guaira

WHIP