LVBP

Estos son los líderes en pitcheo de la LVBP luego de dos semanas de acción

Solo dos lanzadores no han permitido carreras en lo que va de la temporada 2025-2026

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 11:01 pm
Estos son los líderes en pitcheo de la LVBP luego de dos semanas de acción
Foto: @tiburonesbbc
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo bajó el telón de la segunda semana de acción en la temporada 2025-2026 de la LVBP. Al chequear los resultados a lo largo de estos días, nos damos cuenta que en cinco compromisos un equipo siempre anotó diez o más carreras, lo que nos lleva a pensar que la ofensiva se impuso ampliamente al pitcheo.

NOTAS RELACIONADAS

Sin embargo, esos fueron casos puntuales. Y es que la mayoría de los juegos tuvieron como denominador común los duelos cerrados entre abridores, sin mencionar que los relevistas también protagonizaron grandes momentos para mantener a raya a los bateadores rivales.

De hecho, no podemos pasar por alto que 13 de los 19 compromisos de esta segunda semana se decidieron con un margen de tres o menos anotaciones, de los cuales cuatro sucedieron durante la jornada del sábado.

 

Líderes en pitcheo luego de dos semanas de acción en la LVBP

Juegos ganados 

  • Ronnie Williams | 2 | Tigres de Aragua
  • Sebastián Perrone | 2 | Caribes de Anzoátegui
  • Daniel Juárez | 2 | Tigres de Aragua

Juegos salvados

  • Silvino Bracho | 2 | Águilas del Zulia
  • Ronnie Williams | 2 | Tigres de Aragua
  • Diego Moreno | 2 | Caribes de Anzoátegui
  • Norwith Gudiño | 2 | Leones del Caracas

Efectividad

  • José Rodríguez | 0.00 | Caribes de Anzoátegui
  • Melvi Acosta | 0.00 | Bravos de Margarita

Innings lanzados

  • Zac Grotz | 15.1 | Tiburones de La Guaira
  • Junior Guerra | 15.1 | Navegantes del Magallanes

Ponches

  • Zac Grotz | 16 | Tiburones de La Guaira

WHIP

  • Jesús Reyes | 0.29 | Navegantes del Magallanes

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Venezuela LVBP
Domingo 26 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol