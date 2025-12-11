Xabi Alonso tiene un ultimátum: Será destituido si esto pasa

Suscríbete a nuestros canales

La era de Xabi Alonso como mandamás del Real Madrid podría estar en sus últimos episodios. Sobre todo, después de lo tocada que quedó su figura, tras la derrota en Champions League a manos del Manchester City (1-2) por la sexta jornada del certamen europeo.

Ese resultado vino a incluirse en una seguidilla de resultados negativos en el equipo, que tampoco se ha visto sostenido en un juego convincente de sus dirigidos. Por ejemplo, en LaLiga solo registra una victoria en los últimos cinco duelos, con una derrota y hasta tres empates.

Todo lo anterior habría colmado la paciencia del alto mando merengue, que ya tendría una fecha para poner final al trabajo del técnico si no mejora la situación, según Jose Luis Sánchez, tertuliano del programa el Chiringuito de Jugones.

El periodista informó que el futuro inmediato de Alonso estaría atado al próximo encuentro de la oncena madridista, programado para este domingo 14 de diciembre contra el Deportivo Alavés. De no ganar ese cotejo, siempre según lo apuntado por José Luis, el estratega no seguiría en el puesto.

Si Xabi Alonso se va: ¿Qué vendría para el Real Madrid?

En este momento no parece todo claro en la acera merengue con relación a posibles sustitutos. De hecho, ahora mismo no han sonado nombres como en otras épocas similares en el club.

Más bien, algunos candidatos han surgido como petición de la misma afición, que ha señalado a técnicos como José Mourinho como idóneo para una segunda gestión al frente del equipo. Sin embargo, en el caso puntual del portugués, el mismo DT desestimó ese camino en este momento, mientras dirige al Benfica.

A su vez, el gran comodín madridista en el último tiempo siempre ha sido Zinadine Zidane, quien estaría en discusión y que -de aceptar- encararía su tercer ciclo como técnico merengue. Eso sí, en medios de rumores que lo sitúan como recambio de Didier Deschamps en la selección de Francia una vez finalice el Mundial 2026.

Hace un tiempo también sonó como opción de emergencia en el Real Madrid el argentino Santiago Solari, quien también afrontó un periodo de transición en la institución hace unos años y hoy se desempeña como el director de fútbol de la entidad.