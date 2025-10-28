Leones y Tiburones son los equipos más castigados en este departamento

Suscríbete a nuestros canales

Los conjuntos que hacen vida en la capital del país: Leones del Caracas y Tiburones de la Guaira han tenido un inicio de campaña ligeramente regular y eso se debe a un apartados en el cual les han hecho bastante daño.

Si bien, las ofensivas de ambas franquicias han respondido de buena manera, nuevamente se ratifica que sin un cuerpo de lanzadores confiable, es difícil salir a flote en la pelota criolla.

Leones y Tiburones son los más castigados en este apartado:

Los "Melenudos" se ubican en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con balance de 4-4 y La Guaira los escolta como quintos, tras contar con un récord de 4-5. No obstante, probablemente estas dos franquicias tendrían una foja positiva sino hubiesen castigados con tantos cuadrangulares.

Exactamente son 13 los cuadrangulares que aceptó el pitcheo "Escualo", hasta el momento. Mientras que los caraquistas han aceptado 10, las dos únicas dos novenas que ha sido castigada con un doble dígito de bambinazos en lo que va de campaña.

La estadística donde sí resaltan estos lanzadores:

En contraste con los cuadrangulares, un apartado donde sí han lucido los brazos de estas dos organizaciones es en el renglón de ponches.

Esto motivado a que los brazos de Leones son los que más rivales abanicados tienen con 70 (empatados con Águilas) y los de los "Litoralenses" acumulan 63 retirados por la vía de los strikes, cuartos en ese renglón.