Estos dos brazos grandeliga planean unirse a Leones en noviembre

Ya varios peloteros grandeliga debutaron con sus respectivas organizaciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en este comienzo de temporada y ahora, quienes esperan por dos potentes brazos son los Leones del Caracas.

Una de las principales falencias del conjunto capitalino desde la zafra anterior es el cuerpo de lanzadores. Sin embargo, al menos,para la segunda parte de la campaña hay nombres que son sumamente esperanzadores.

Keider Montero tiene fecha tentativa de debut:

El primero de esos bigleaguers, es el lanzallamas de los Tigres de Detroit Keider Montero, quien tiene planeado uniformarse a partir del 20 de noviembre con el Caracas, según información del periodista Carlos Valmore.

El derecho de 25 años dejo los siguientes números en la temporada regular 2025 de la MLB:

G: 20

A: 12

G: 5

P: 3

IL: 90.2

H: 95

CP: 46

CL: 44

K: 72

BB: 31

Whip: 1.39.

Además, también lanzó en la postemporada, donde dejo un porcentaje de carreras limpias de 0.00 en 5.1 innings.

Albert Alzolay también se unirá a Leones:

Otro brazo con experiencia en la gran carpa que espera vestirse de león después del 20 de noviembre, es el relevista Albert Alzolay, de acuerdo a lo indicado por su agente Wilfredo Polidor a Carlos Valmore.

Sin duda alguna, eso llena de expectativas al cuerpo técnico "Melenudo", quienes esperan seguir sumando piezas de renombre en el transcurso de la campaña.