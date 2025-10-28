LVBP: Leones del Caracas anuncia la llegada de Harold Castro

Suscríbete a nuestros canales

Después de días de incertidumbre sobre su incorporación, los Leones del Caracas ha confirmado la llegada de Harold Castro en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La franquicia melenuda anunció mediante un video que el utility se estará uniendo a las filas en la presente campaña de la pelota criolla, aunque no dieron detalles de cuando haría su estreno en los diamantes venezolanos. El infielder viene de una presentación notable en las ligas menores de MLB, donde fue galardonado como el MVP en la sucursal Triple-A de Kansas City Royals.

Harold Castro se ha consolidado como uno de los peloteros más importantes que ha tenido la organización en las últimas temporadas, siendo el responsable de conectar aquel cuadrangular para dejar en el terreno a los Tiburones de La Guaira, batazo que le dio el título 21 a los capitalinos en la historia de la LVBP.

Harold Castro se une a Leones del Caracas

Pese a que encuentra dentro de la zona de clasificación, los dirigidos por José Alguacil no cerraron la semana de la mejor manera tras sufrir barrida en Puerto La Cruz ante Caribes de Anzoátegui. La presencia de Harold Castro a partir de la tercera semana será vital en las aspiraciones del equipo en la 2025-26.

Además de su aparición en MiLB con Kansas City, el "Tren del 23" viene de una presentación productiva con promedio al bate de .332, 15 jonrones, 41 remolcadas, 37 anotadas, 64 hits, 10 dobles, .394 en porcentaje de embasado (OBP), .627 de slugging y un OPS de 1.021 en 48 partidos, siendo uno de los bates más peligrosos en la pasada campaña del béisbol venezolano.

Castro buscará regresar a Leones al Round Robin de la LVBP, ya que no pudo hacerlo en la temporada 2024-25, quedando eliminado en el juego de Comodín ante Tigres de Aragua, precisamente rival que enfrentan este martes 28 de octubre.