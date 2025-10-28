LVBP: Tiburones de La Guaira estaría a la espera de estas figuras de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira viven días de ilusión y expectativa. Según reportes del periodista Carlos Valmore Rodríguez, cuatro jugadores con experiencia reciente en Grandes Ligas preparan su incorporación al club litoralense para reforzar la plantilla de cara a las próximas semanas. Los nombres que suenan son de peso: Willson Contreras, Rafael Marchán, Jorge Barrosa y Bradgley Rodríguez, todos bajo la representación del agente Wilfredo Polidor.

Refuerzos de Grandes Ligas en camino

De ese grupo, Rafael Marchán sería el primero en vestirse de Tiburón. El receptor venezolano, pieza de confianza en la organización de los Phillies de Philadelphia, tiene previsto reportarse tan pronto como la próxima semana.

Por su parte, Jorge Barrosa y Bradgley Rodríguez ya tienen definidos sus planes de actuación. Barrosa, que actualmente gestiona su visado, disputará alrededor de 30 juegos con los Tiburones una vez se concrete su llegada. Rodríguez, en tanto, se incorporará el 1° de diciembre, con un límite de 20 innings lanzados, según precisó su representante.

El caso de Barrosa despierta especial atención, ya que aún no ha debutado en la LVBP. El joven jardinero fue adquirido en julio en un canje con los Bravos de Margarita, que envió a cambio al lanzador William Casique y al slugger Wilson García. Con su llegada, La Guaira no solo suma talento, sino también proyección y profundidad en su roster, de cara a una temporada en la que los Tiburones parecen decididos a dar la estocada en la LVBP.