¿Cuándo llegará Bradgley Rodríguez a Tiburones de La Guaira?

El año 2025 fue positivo para el lanzador venezolano Bradgley Rodríguez, quien hizo su debut en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego, con quienes jugó un total de siete compromisos.

Ahora, deberá asumir otro reto, el cual consiste en incorporarse con Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, torneo que ya disputó en el año 2023, precisamente, con la escuadra litoralense.

¿Cuándo llega Rodríguez?

Wilfredo Polidor, agente del relevista oriundo de Petare, manifiesta que este ya tiene fecha para sumarse al equipo escualo, el cual ha presentado problemas en su bullpen a lo largo de sus últimos juegos.

En este sentido, el 1 de diciembre, el manager Gregorio Petit espera tener a disposición a Rodríguez, aunque este recibió poco margen de acción por parte de su organización, la cual le permitió lanzar solo veinte entradas.

Números en MLB

En los siete compromisos que jugó, considerando que estuvo desde mayo hasta septiembre con el filial Triple A de San Diego, El Paso Chihuahuas, tuvo siete entradas y dos tercios de labor, donde permitió solo cuatro hits, tres boletos, una carrera limpia y ponchó a nueve bateadores, teniendo 1.17 de efectividad.

Su experiencia en LVBP

Del mismo modo, Bradgley Rodríguez jugó la campaña 2023/2024 con La Guaira, lanzando 21 juegos de temporada regular y veinte entradas de labor, ganando dos juegos. Tuvo una efectividad de 5.40 y ponchó a 21 bateadores.