LVBP: ¿Estará de regreso? Bradgley Rodríguez está dispuesto a jugar la postemporada con Tiburones de La Guaira (+Declaraciones)

Estadio Universitario de la UCV.- Bradgley Rodríguez fue uno de los debutantes en esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y dejó buenas sensaciones sobre el montículo, mostrando destellos de lo que podría ser una buena carrera en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego.

Rodríguez, de 20 años de edad, ha sido uno de los brazos utilizados por los escualos dentro del cuerpo de relevistas y ha sabido aprovechar las oportunidades dejando claro que es un novato a tomar en cuenta en los próximos años, tanto aquí en Venezuela como en Estados Unidos. Tras haber lanzado en 17 compromisos con Tiburones, su organización en la Gran Carpa le informó al jugador que su permiso para estar activo dentro de la pelota venezolana es hasta el 27 de diciembre.

El diestro registró dos victorias sin derrotas, una efectividad de 3.0 y un WHIP de 1.28 en 18 innings lanzados en esta zafra 2023-24 del circuito criollo.

Esta es una baja sensible para la bullpen de los litoralenses, de cara a lo que será una posible lucha por un puesto en la postemporada en el Play In y, posteriormente, en enero donde solo cinco equipos luchan por avanzar a la gran final. Ante esto, el joven lanzador habló en exclusiva con Meridiano sobre lo que ha sido su primer año en la LVBP, la experiencia que se lleva a Estados Unidos y sus ganas de volver a uniformarse para jugar en la pelota criolla.

Aprendizaje y experiencia

El serpentinero comentó que la LVBP tiene características muy distintas a lo que él había estado jugando en República Dominicana y en Estados Unidos, donde se ha mantenido en las ligas menores y aquí se ha enfrentado a peloteros con mucho más recorrido que él. "Es una cosa muy diferente, una liga muy diferente a la de Dominicana, a la de Estados Unidos porque aquí hay muchos jugadores de experiencia y, de verdad, que me llevo siempre lo mejor. He aprendido mucho de cada uno de mis compañeros , que me ayudan también. Me siento muy orgulloso tanto del equipo como de mí también de todo lo que he recorrido en este corto tiempo y si me gustaría volver a jugar. No lo dudaría", dijo el lanzador.

Además, destacó la importancia de compartir con un pelotero como Ronald Acuña Jr. y ser dirigido por Oswaldo Guillén, quien mostró bastante confianza en el joven de 20 años para que subiera al montículo. "Agradecido y también orgulloso porque me están mostrando lo que me viene, en un clubhouse, ya que estoy con San Diego. Gracias a Dios que me los pone a ellos en el camino porque me ayudan, me guían, me orientan en todo y, de verdad, es una cosa inexplicable porque es algo que uno desde chiquito siempre ha querido vivir y lo estoy viviendo", expresó.

Asimismo, habló sobre la salida contra Leones del Caracas donde tuvo que enfrentar a José Rondón con las bases llenas y logró sacar el out, como una experiencia que le sirve para poder hacer un mejor trabajo cada vez que sale a encargarse de algún inning. "Siempre me preparo para esto y fue un turno porque tanto yo como él estábamos trabajando porque él quería traer las carreras a home y yo no podía permitir eso. Hice lo mejor que pude y logré poncharlo", expresó Rodríguez sobre esta situación.

Fecha tope

Tiburones de La Guaira se encuentra peleando uno de los puestos de la clasificación y, en caso de clasificar, no podrá contar con Rodríguez para el Round Robin debido a que su organización, San Diego, le informó que su fecha de retorno es el 27 de diciembre. Ante esto, el lanzador se mostró agradecido con los Padres por haber permitido que viniera a jugar a su país.

"De verdad, no, porque ya me mandaron a parar, a que descansara y voy a tomar un vuelo. Si me gustaría, no lo dudaría, pero no puedo forzar las cosas. Es una oportunidad que me dieron y hasta aquí llegué", dijo Rodríguez quien aseguró que no quiere abusar de la confianza de su organización para evitar problemas en futuros permisos para jugar la LVBP.