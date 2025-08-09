Jonathan Moly cuenta la verdad sobre su estadía en el hospital

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, la farándula venezolana se revolucionó luego de que comenzara a circular en redes sociales un video del cantante, Jonathan Moly, en silla de ruedas en un hospital de Miami.

La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores, especialmente porque el artista, conocido por su humor y carisma, suele mantenerse distante de este tipo de situaciones de salud.

En las imágenes, el intérprete de “Sayonara” aparecía tranquilo, vestido informalmente, acompañado por otra persona hacia la salida del centro médico. Aunque su semblante no mostró pánico alguno, el contraste con su habitual energía preocupó a fans. ¿La razón? Te lo explicamos más adelante.

Pronunciamiento de Jonathan Moly

Horas después de la difusión del clip, el salsero decidió romper el silencio desde sus historias de Instagram. “A los que me han escrito por el video que anda rodando por ahí, sí, estoy bien por ahora”, expresó.

Añadió que no quiso abordar el asunto en ese momento, insinuando que podría no ser el adecuado para revelar detalles médicos. Su madre, Inés María Calero, también habló al respecto: “Todo va a salir bien hijo con el favor de Dios”.

La verdad de todo

Finalmente, el también hijo de Miguel Moly salió al paso para aclarar con sinceridad los rumores. En resumen, toda esta estrategia para captar la atención del público tiene un solo nombre: "AntiMoly".

Este proyecto que parece ser un nuevo disco del artista, refleja su versatilidad aventurándose en nuevos géneros musicales. Aunque es salsero de corazón y profesión, el cantante de 32 años lanzó los 3 primeros temas que combinan el género urbano, la cumbia y la bachata.

¿Por qué estuvo en el hospital? Simple, todo fue parte de la grabación del trabajo audiovisual con el que presentó "AntiMoly", en el que deja entrever que fue clonado para poder interpretar distintos estilos musicales, una idea que a su verdadero "YO" no le agradó.

El audiovisual está disponible en YouTube y presenta las canciones: "Te beso", "Se me acabaron" y "Todavía". En la producción no solo cuenta con la presencia de cantantes invitados sino también la de su familia: su madre y su hermana, Estefanía. Los próximos temas llegarán el 29 de agosto.