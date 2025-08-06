Captan a Jonathan Moly en silla de ruedas en un centro clínico ¡Última hora!

Suscríbete a nuestros canales

Por la noche de este 6 de agosto, se publicó un video de Jonathan Moly saliendo en silla de ruedas de un centro médico de la ciudad de Miami, lugar donde reside desde hace años con su esposa e hijos.

Las imágenes fueron difundidas en la cuenta oficial de Instagram de Ronda generaron zozobra por desconocer qué pasó con el hijo de Inés María Calero y Miguel Moly.

“En exclusiva, recibimos un video del cantante venezolano saliendo de una clínica en silla de ruedas ¿será que se presentó alguna emergencia?”, dice la descripción del vídeo.

Jonathan Moly en silla de ruedas

Jonathan Moly fue visto en silla de ruedas mientras un hombre lo llevaba a la salida del centro de salud. De igual manera, se aprecia al intérprete de ‘Sayonara’ con un atuendo relajado, usando short, guayabera y calzado cómodo para su permanencia en la clínica.

Por su parte, su aspecto desaliñado y rostro decaído, fue foto de atención de sus fanáticos, quienes expresaron sus deseos de ser informados sobre su estado de salud.

Buenos deseos de su madre

La Miss Venezuela 1987, Inés María Calero, y madre del merenguero se pronunció hora antes para enviar buenas vibras a su hijo en redes sociales. “Todo va a salir bien con el favor de Dios”, escribió en sus instantáneas.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen detalles de la gravedad de la situación médica de Jonathan Moly. Hace pocos días el cantante publicó un cómico momento con su esposa Andrea Villarroel en el concierto de Coldplay.