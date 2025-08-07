Esto dijo Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas en un hospital

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el cantante venezolano Jonathan Moly, acaparó los titulares de prensa luego de que se filtrara un video en el que se le ve en silla de ruedas acompañado de alguien más en un hospital de Miami, ciudad donde reside.

En el clip, muestran al artista tranquilo y sin señales de molestia, sin embargo, llama la atención la razón por la que estaría en el centro de salud, ya que, fue en 2024 cuando informó acerca de un procedimiento quirúrgico que se realizaría, desde entonces, no hay más detalles sobre su salud.

Jonathan Moly responde

Afortunadamente, gracias a otro video difundido en redes sociales, se confirmó que el intérprete de “Sayonara” ya está fuera del nosocomio y, estaría en reposo junto a su esposa y sus 3 hijos.

Ante el revuelo, al salsero no le quedó más remedio que pronunciarse al respecto, aunque sin dar muchos detalles sobre lo que ocurre con su salud, por lo que se presume que podría ser un diagnóstico reservado hasta ahora.

“A los que me han escrito por el video que anda rodando por ahí, sí, estoy bien por ahora”, escribió el caraqueño de 32 años en sus historias de Instagram.

“Solo que no quería tener que tocar ese tema aún porque no es el momento”, concluyó. De esta manera, Moly deja claro que, por lo pronto el público no conocerá cuál fue el motivo que lo llevó a estar en el hospital.

Por otro lado, su madre Inés María Calero, también salió al paso luego de que se hiciera viral el video y, en la red de la camarita escribió: “Todo va a salir bien hijo con el favor de Dios”.

Moly se sometió a una vasectomía

El pasado 7 de noviembre de 2024, el también hijo de Miguel Moly informó que, se hizo una vasectomía tras haber recibido semanas antes a su tercer hijo con Andrea Villarroel, consolidando así una familia de cinco integrantes.

Con su característico humor, compartió el siguiente mensaje en Instagram: “Oficialmente ya no voy a traer más gente al planeta y la posibilidad de la niña #SeFue”.

Cabe recordar que, Jonathan y Andrea son padres de: Luka, Nick y Erick, tres retoños que han llegado a sus vidas para hacerlos mucho más feliz y, posicionarlos como una de las familias de famosos venezolanos más admiradas por los fans.