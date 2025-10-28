MLB: Alejandro Kirk voltea el juego a favor de Toronto con jonrón histórico entre mexicanos

Suscríbete a nuestros canales

El receptor mexicano de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de las Grandes Ligas. En el Juego 3 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium, el tijuanense está teniendo una actuación perfecta al batear de 2-2, incluyendo su quinto cuadrangular de la postemporada, para igualar a Aurelio Rodríguez como el mexicano con más imparables en una misma postemporada (5).

Jonrón monumental ante Tyler Glasnow

En la parte alta del cuarto inning, Kirk enfrentó al derecho Tyler Glasnow y no perdonó una curva de 80.5 millas por hora. Con un swing preciso, conectó un batazo de 394 pies al jardín central, con una velocidad de salida de 102.7 MPH y un ángulo de 29 grados. El batazo sirvió para darle la vuelta a la pizarra y poner en ventaja a Toronto 3 a 2.

Élite entre receptores

Con este cuadrangular, Alejandro Kirk se convirtió en apenas el segundo receptor en la historia de la MLB en conectar al menos cinco jonrones y remolcar 10 o más carreras en una misma postemporada junto a Sandy Alomar Jr. (1997). También es el tercer cátcher en la historia con cinco bambinazos en una postemporada junto a Alomar y Cal Raleigh.

Líder entre mexicanos

Con las tres carreras impulsadas que sumó esta noche, Alejandro Kirk llegó a 13 en la presente postemporada, convirtiéndose en el pelotero nacido en México con más carreras producidas en la historia de los playoffs de Grandes Ligas. Superó así las 12 remolcadas que Vinicio Castilla acumuló en 17 juegos de postemporada. Además, con su cuadrangular de hoy, Kirk igualó la marca de cinco jonrones que Castilla registró a lo largo de su carrera en octubre.