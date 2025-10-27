LVBP: Tiburones de La Guaira podrían contar con Ronald Acuña Jr. para estas fechas

Suscríbete a nuestros canales

Todo fanático de la LVBP no solo quiere que gane su equipo, sino también ver sobre el terreno de juego a esos peloteros de nivel Grandes Ligas. No hay dudas que Ronald Acuña Jr. es uno de esos que más llama la atención, y para esta temporada 2025-2026 hay muy buenas probabilidades que se uniforme con los Tiburones de La Guaira.

Recordemos que el 2025 fue difícil para el de La Sabana, quien tuvo que superar una cirugía de rodilla y posteriores inconvenientes físicos. Sin embargo, cerró la campaña de la MLB con muy buenos números ofensivos y una sensación de estar al 100% en todas sus facetas.

Tiburones, optimistas con la incorporación de Ronald Acuña Jr.

El deseo de jugar de Ronald Acuña Jr. es más que evidente, algo que también comparten todos dentro de la organización de los Tiburones de La Guaira. Es por eso que ambas partes continúan trabajando para tener una fecha clara de una eventual incorporación, antes de que culmine la ronda regular de esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

Los escualos tuvieron par de enfrentamientos la semana pasada contra los Leones del Caracas, y en ambos careos se vio al de La Sabana presente en la tribuna del Estadio Universitario. Pero por si fuera poco, también ha estado entrenándose con algunos compañeros de equipo como Daniel Montaño y Rafael Marchán.

Dicho esto, Ronald Acuña Jr. podría apuntar a las primeras semanas de diciembre para incorporarse con el conjunto litoralense, o incluso en un hipotético escenario del Round Robin. La idea también es que sea en una fecha cercana al Clásico Mundial de Beisbol 2026, según le comentó Jimmy Meayke, director de Operaciones de Beisbol de los Tiburones, a El Emergente.

"Los equipos de Grandes Ligas prefieren que sus peloteros tengan una preparación especial si van a jugar en el Clásico, y Ronald quiere jugarlo. Esperamos que pueda ser en diciembre. Lo más cerca posible del Clásico. Inclusive en la postemporada", apuntó el directivo.

La última vez que La Bestia vio acción con Tiburones de La Guaira fue en la campaña 2023-2024. En aquel entonces bateó para .380 de promedio con 30 hits, seis dobles, siete jonrones, 19 carreras impulsadas, 29 anotadas y seis bases robadas luego de 21 compromisos.