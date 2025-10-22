LVBP: Ronald Acuña Jr. visitó a sus compañeros en el Universitario

Suscríbete a nuestros canales

El MVP de la Liga Nacional en 2023, Ronald Acuña Jr. estuvo de visita en el estadio Universitario de Caracas en el encuentro entre los Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira.

El big leaguer de los Bravos de Atlanta estuvo en todo momento gritando a sus compañeros cerca de la cueva de los escualos y posteó en sus redes sociales una imagen donde recordaba el jonrón conectado en la final de la 22-23 en este mismo escenario donde realizó una de las celebraciones más recordadas por los fanáticos.

El sabanero no juega en la LVBP desde la 23-24 donde dejó promedio de .380 con siete cuadrangulares y 19 empujadas en 21 compromisos.

La presencia de Acuña Jr en el universitario sirvió como motivación para sus compañeros que terminaron dejando en el terreno a los Leones 4 a 3.