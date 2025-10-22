LVBP: José Alguacil: “Nos tuvimos que mover con un plan B”

Suscríbete a nuestros canales

Previo al encuentro entre los Tiburones de La Guaira y los Leones del Caracas en el estadio Universitario el mánager de los melenudos, José Alguacil, ofreció detalles sobre el roster capitalino y habló sobre los importados que decidieron no completar su viaje hasta Venezuela.

“Nosotros teníamos una rotación con varios nombres que han estado aquí en la liga. Muchos están en compromisos con sus organizaciones, otros han tenido molestias y sus equipos los han parado. En el caso de los americanos, decidimos este año de tratar de sacarle provecho a algunos de esos nombres que necesitaran de nuestra liga; ciertos llegaron hasta curazao y de ahí se regresaron, no sé los motivos pero si nos tuvimos que mover con un plan B en la mesa en dado caso que no se dieran estos jugadores”.

Más allá de la baja de varios foráneos, la gerencia melenuda pudo reaccionar rápido para completar la cuota de importados para las primeras de cambio de la temporada 2025-2026. “La experiencia te lleva a ser proactivo y no reactivo, teníamos ciertos nombres, pero gracias a Dios pudimos actuar. No llegaron aquí para el primer día de temporada por cuestiones de visado, pero ya están la mayoría de ellos aquí con nosotros”. Admitió Alguacil.

Foto: Prensa Meridiano

Un calendario peculiar

Para esta semana el conjunto melenudo tendrá un total de tres días libres, contando el tradicional lunes de cada semana que es de descanso para los ocho equipos. Esto ha provocado cierta inconformidad del cuerpo técnico capitalino. “Esto es nunca visto. Tres día de descanso en una semana y sin tener acceso a nuestro estadio por compromisos con eventos. Pero hemos sido proactivos tratando de tener a los lanzadores activos. Hoy estuvo JC, Mesa, y otros pitchers que estuvieron haciendo live BP”.

Caso Erick Leal

“Mucha gente preguntaba por qué Leal no estaba con nosotros, tuvo razones personales donde no pudo reportarse a tiempo con el equipo, se le respeta. Sus intenciones siempre fueron estar desde el primer día, pero son cosas que pasan, y nosotros nunca vamos a poner a alguien a lanzar sin prepararlo”, sentenció.