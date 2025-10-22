LVBP: Máximo Acosta cumple su sueño con Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

2025 ha sido un año realmente maravilloso para Máximo Acosta. El joven toletero venezolano se ganó a punta de trabajo y buen rendimiento su debut en Triple A con la organización de los Marlins de Miami. Poco después, antes del final de la campaña, recibió también el llamado a las Grandes Ligas, para cumplir su primer gran sueño de este año.

En Las Mayores, las cosas mejoraron todavía más, ya que los primeros tres inatrapables que conectó en la Gran Carpa fueron batazos de cuatro esquinas. Además, sus cuadrangulares llegaron en sus primeros seis juegos en Las Mayores, para convertirse en apenas el cuarto venezolano tres vuelacercas en sus primeros seis compromisos, junto a Magglio Ordóñez, Willson Contreras y Jesús Montero.

Ahora, Máximo Acosta está cumpliendo otro sueño, ya que ha podido hacer su debut hace unos días en la LVBP, y lo ha hecho con el equipo de sus amores. Meridiano pudo conversar en exclusiva con el joven toletero, quien sin duda ha despertado emoción por el enorme potencial que posee.

Máximo Acosta vive un sueño con La Guaira

SIn duda, 2025 será inolvidable para Máximo Acosta. Lo sucedido hace unos meses con los Marlins en Grandes Ligas fue inolvidable, y ahora, el infielder vive otra experiencia magnífica con Tiburones. "Primeramente, le doy las gracias a Dios, que me ha dado muchas bendiciones este año. Llegué a Grandes Ligas, que es el sueño de todo pelotero. Estar debutando en mi país es también una bendición, y que sea con el equipo que tanto amo lo hace más especial", comentó.

En Las Mayores, el caraqueño debutó con un cuadrangular como su primer hit. En Venezuela, su segundo inatrapable también fue un jonrón, por lo que sin duda ha sabido demostrar poder. "Creo que Dios guardó esos momentos para mí, le doy toda la gloria a él. Estoy además emocionado de que en las dos ocasiones en las que di mi primer jonrón, ganamos", resaltó.

Además, Máximo Acosta habló sobre la gran importancia que ha tenido el poder trabajar con Alex Cabrera como coach de bateo. "Es un coach que, además de todo lo que hizo, me ayuda en la parte mental, que ahorita eso no se está haciendo en el beisbol. Es importante porque yo creo que el bateo es inteligencia", expresó.

Finalmente, el toletero habló sobre su tiempo de participación en esta zafra, ya que muy pronto le viene un compromiso sumamente importante. "Mi esposa está embarazada y obviamente la familia para mí es primordial. Voy a estar con mi esposa para recibir a mi hijo que nace en diciembre", sentenció.