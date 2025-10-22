Petit se emociona en el Universitario: El mánager de Tiburones debuta como local ante su antiguo equipo

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira jugarán por primera vez en su casa, el Estadio Universitario de Caracas, después de completar su primera semana de campeonato como visitantes. El conjunto “salado” recibirá en este estreno en casa a su acérrimo rival: los Leones del Caracas.

Antes del encuentro, el mánager de los escualos, el ex campocorto Gregorio Petit, compartió sus impresiones sobre su primera experiencia como timonel y las emociones que genera el debut en el Universitario.

Petit, emocionado por volver a “su casa”

En una breve entrevista exclusiva, Petit aseguró estar “desesperado” por pisar el Estadio Universitario, un lugar que fue su hogar durante toda su carrera como jugador y ahora lo es como mánager.

“Jugar en casa por primera vez va a traer emociones, sea cual sea el equipo rival”, expresó. “Estaba desesperado por llegar aquí y escuchar la samba sonando en mi favor”.

Es importante destacar que Petit jugó toda su carrera en la LVBP como campocorto de los Leones del Caracas, el equipo que ahora enfrentará en este duelo. Este hecho añade un matiz especial y personal a su debut en el Home Club de La Guaira.

Asimismo, el timonel de los salados destacó la combatividad y el espíritu de lucha de su equipo en los compromisos anteriores. “El equipo ha tenido capacidad de seguir jugando [luchando]… eso fue lo más positivo”, subrayó.

Los Tiburones de La Guaira llegan a este compromiso con un récord de dos juegos ganados y dos perdidos, ubicados a juego y medio de la cima de la tabla, que actualmente ostentan los Tigres de Aragua.