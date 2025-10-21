Magallanes suma nuevas piezas a su roster y espera por más incorporaciones

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes comenzaron su transitar por la temporada 2025-2026 de la LVBP con resultados poco alentadores. Y es que luego de la primera semana de acción, los filibusteros dejaron récord de 1 victoria y 3 derrotas para posicionarse en el sótano de la tabla de posiciones.

Si bien es un panorama que no esperaba prácticamente ningún fanático de la Nave, lo cierto del caso es que el manager Eduardo Pérez aseguró en días recientes que no hay motivos para alarmarse, ya que esto apenas está comenzando para todos los equipos.

"El pitcheo siempre ha hecho el trabajo. No hemos tenido problemas en ese aspecto, gracias a Dios. El detalle ha sido el bateo y esta vez los muchachos demostraron que pueden batear. Eso es lo que nos hace falta, la ofensiva", comentó el estratega, a los medios de prensa, el pasado domingo.

Magallanes refuerza su bullpen

Con una nueva semana por delante, los Navegantes del Magallanes tienen un calendario "ligero" en los próximos días. Este martes reciben en el José Bernardo Pérez de Valencia a Cardenales de Lara, mismo rival que visitarán el día viernes. Por su parte, el fin de semana serán locales contra Bravos de Margarita, el sábado; y visitantes ante Tigres de Aragua, el domingo.

Dicho esto, Eduardo Pérez y su staff técnico realizaron una serie de cambios en el roster para afrontar tales compromisos. Uno de los brazos que se suma al grupo es Wilking Rodríguez, de quien se espera mucho para esta zafra.

Junto a él también entraron el lanzador Alfred Gutiérrez y el jardinero José Córdoba. Asimismo, los tres peloteros que salen en detrimento de ellos son Jefferson Medina, Juan Amarante, y Bryant Betancourt.

Por otro lado, según el boletín de prensa de la organización carabobeña, el lanzador derecho Bryan Mata se incorporó al equipo durante este martes, en tanto que el jardinero Nelson Rada hará lo propio el próximo viernes.