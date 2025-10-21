Estos son los próximos juegos de la LVBP por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Como cada temporada, Meridiano Televisión transmite a los seguidores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) toda la emoción de los mejores juegos. Disfruta la pelota criolla gratis en señal abierta y en alta definición por Aba TV GO, SimplePlus, InterGO y NetunoGO.

Además, los fanáticos pueden disfrutar los partidos en streaming gratuito a través de meridiano.net/meridianotv, una opción perfecta para vivir la pasión del beisbol nacional desde cualquier rincón del país.

LVBP 2025-2026: próximos encuentros y horarios de transmisión

Miércoles 22/10: Cardenales vs Tigres – Antesala 6:30p.m. Playball 7:00p.m. (Exclusivo)

Sábado 25/10: Leones vs Tiburones – 5:30p.m. Antesala 6:30p.m. Playball 7:00p.m.

Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m.

Meridiano siempre te da más, por eso puedes seguir todos los juegos en vivo por la sección Jugada a Jugada de meridiano.net. Lineup, estadísticas, jugadas destacadas y más. Meridiano Televisión, el canal e los especialistas en deportes.