LVBP: Emmanuel Clase todavía no tiene permiso para lanzar con Tiburones de La Guaira

Noticia bomba en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este martes 21 de octubre, el periodista Daniel Álvarez Montes dio a conocer que el cerrador dominicano Emmanuel Clase, quien recientemente fue suspendido en las Grandes Ligas, ha llegado a un acuerdo para uniformarse en Venezuela con los Tiburones de La Guaira.

La llegada de Clase lo convertiría automáticamente en el importado de más cartel de nuestra pelota en la actualidad, ya que estamos hablando de un relevista que salvó más de 40 juegos en las últimas tres campañas en la Gran Carpa, y que este año salvó 24 antes de ser suspendido por una investigación vinculada a apuestas deportivas.

Sin embargo, para que Emmanuel Clase pueda lanzar en Venezuela todavía faltan algunos pasos. Según fuentes informaron a Meridiano, el relevista dominicano todavía necesita ciertos permisos antes de poder formalizar su llegada al equipo litoralense.

Clase, sin permiso todavía para lanzar en Venezuela

Y es que en efecto, según pudo conocer Meridiano, el permiso para que Emmanuel Clase juegue con los Tiburones de La Guaira todavía no ha sido aprobado ni por Lidom (Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana) ni por Estrellas Orientales, equipo que es dueño de su ficha en aquel campeonato.

Es importante resaltar que estos permisos son absolutamente necesarios para que el importante y estelar cerrador pueda jugar con los escualos en la campaña 2025/26. Aunque el acuerdo parece ser total entre franquicia y jugador, todavía hay que esperar para saber si esta estelar firma se concretará.