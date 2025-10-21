El dominicano Emmanuel Clase estaría a punto de llegar a la LVBP con este importante equipo

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira habrían dado un golpe importante en esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al aparentemente llegar a un acuerdo con el lanzador dominicano Emmanuel Clase. Su incorporación promete fortalecer el bullpen del equipo y generar una mayor confianza en los momentos decisivos de los partidos.

Tiburones de La Guaira adquieren a uno de los mejores cerradores latinos

Según reportó el periodista de El ExtraBase, Daniel Álvarez-Montes, aún no se ha definido la fecha de llegada de Clase al país, pero el lanzador se encuentra realizando los trámites necesarios para incorporarse al conjunto litoralense. La expectativa por su arribo mantiene a los fanáticos muy atentos a cualquier novedad.

Sin duda que, la llegada de este experimentado relevista refuerza la estrategia del equipo de consolidar un roster competitivo y con experiencia en el pitcheo de alto nivel, siendo un punto alto para el bullpen del mánager Gregorio Petit.

Con su experiencia en las Grandes Ligas y su capacidad para dominar partidos críticos, Emmanuel Clase podría convertirse en una pieza fundamental para los Tiburones en esta naciente temporada de la LVBP.

Antes de ser suspendido este 2025 en MLB, Emmanuel Clase jugó 48 encuentros con Guardianes de Cleveland, donde demostró porqué es considerado uno de los mejores cerradores del beisbol. En ese lapso, dejó marca de 5-3, con 3.23 de efectividad, 24 salvamentos y 47 ponches.

Cabe destacar que, el quisqueyano fue suspendido mientras la MLB realiza una investigación relacionada con el juego ilegal continúa, algo que al parecer, podría alejarlo de por vida de las Grandes Ligas.