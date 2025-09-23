Emmanuel Clase se reporta a las prácticas de Estrellas Orientales en LIDOM

Suscríbete a nuestros canales

Luego de ser suspendido oficialmente en Grandes Ligas, por tiempo indefinido, Emmanuel Clase consideró regresar a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) para esta campaña 2025-2026.

Y desde el pasado lunes, parece que este retorno al béisbol de su país es inminente, puesto que se reportó a los entrenamientos de Estrellas Orientales.

Un regreso estelar en un oscuro contexto

Cabe destacar que, desde el 31 de agosto, el cerrador dominicano fue apartado temporalmente del roster de Guardianes de Cleveland, junto a su paisano y abridor, Luis Ortiz.

Sin embargo, no perder actividad profesional para la temporada de invierno, es lo que motivó a Clase a regresar a ver acción en República Dominicana por primera vez desde la zafra 2020-2021.

De hecho, solo acumula dos temporadas en la pelota invernal dominicana, lanzando apenas 8 entradas, recibiendo 6 hits, 1 carrera, otorgando 3 bases por bolas y ponchando a 8 rivales en igual cantidad de compromisos disputados.