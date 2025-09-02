La cuestionable política de Phillies con jugadores suspendidos (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, Phillies de Filadelfia ha demostrado ser una organización paciente y ligeramente oportunista al momento de firmar jugadores en Ligas Menores con proyección a debutar en Major League Baseball (MLB).

De hecho, en el periplo 2019-2020, el outfielder venezolano, Yhoswar García, tuvo que aguardar un año de suspensión para firmar contrato (luego de haber mentido sobre su edad).

Para julio de 2019 el jugador nacido en el 2001 ya era elegible, pero esta polémica lo obligó a esperar hasta marzo de 2020 para acordar con el conjunto de Filadelfia, que no tuvo problema en esperar y adquirirlo por 2.5 millones de dólares.

Otros casos de este tipo

Recientemente, un caso similar volvió a presentarse con un lanzador dominicano llamado Yeferson Sánchez, quien alegó tener 16 años cuando en realidad tenía 17 (por cumplir los 18).

Este pitcher fue una de las piezas más codiciadas de la clase de prospectos de 2026, incluso antes de descubrirse ésta polémica había logrado un pre-acuerdo de 900.000 dólares con Mets de Nueva York.

Sin embargo, esta negociación no tuvo efecto tras la suspensión del serpentinero y la novena neoyorquina desistió. Ante ese escenario, este mes de agosto Phillies ofreció 1.3M USD por el jugador, pese a que no podrá ver acción hasta 2027.