Phillies hacen historia ante los Marineros con sus ponches (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Phillies de Philadelphia barrieron a los Marineros de Seattle en una serie de tres juegos, ratificando su buen nivel en la temporada 2025 de Grandes Ligas. En esas tres victorias esta semana, el equipo dirigido por Rob Thomson estableció un récord histórico en el mejor beisbol del mundo.

Este equipo de la Liga Nacional va con rumbo a conquistar la División Este de la Liga Nacional y actualmente tienen racha positiva en los últimos 10 juegos, registrando seis victorias en ese lapso. Los lanzadores de los Phillies han sido clave en los últimos juegos y gracias a su ponches, escribieron un capítulo en la era moderna del beisbol.

Lanzadores de los Phillies hacen historia

Los Phillies firmaron una serie dominante ante los Marineros de Seattle al registrar un diferencial de ponches de +31, producto de 46 ponches propinados frente a solo 15 recibidos. Este rendimiento no solo reflejó el poderío de su cuerpo de lanzadores, sino también la capacidad del equipo para imponer su ritmo en el montículo y neutralizar a la ofensiva rival durante los tres encuentros.

Con esa cifra, el equipo que hace vida en el Citizens Bank Park alcanzó el segundo mayor diferencial de ponches en una serie de tres juegos en toda la era moderna de las Grandes Ligas. El único registro superior también pertenece a los propios Phillies, que en agosto de 1964 lograron un +32 frente a los Cachorros de Chicago. Un dato que reafirma la solidez histórica del club cuando se trata de dominar a sus rivales desde la loma.

Más allá de las estadísticas, esta serie confirma el excelente momento del cuerpo de lanzadores de los Phillies, que no solo supo controlar a una alineación complicada como la de Seattle, sino que también reforzó la confianza de un equipo que aspira a seguir siendo protagonista en la temporada.