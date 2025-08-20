¡Récord de ponches! Jesús Luzardo se lució y sumó victoria ante Seattle

Suscríbete a nuestros canales

Filis de Filadelfia es un equipo que seguramente esté en la "Fiesta de Octubre" y allí será muy importante lo que pueda hacer el lanzador abridor Jesús Luzardo, quien este 20 de agosto contó con una nueva apertura, la número 26 de la presente temporada de MLB.

El rival para el pitcher venezolano no era un conjunto fácil, pues se trataba de Marineros de Seattle, otro combinado que tiene altas posibilidades de estar en Playoffs, ya que está al acecho de Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

Jesús Luzardo estableció marca de ponches

Además, su oponente contaba con figuras ofensivas de cuidado, como Eugenio Suárez, Randy Arozarena, Cal Raleigh y Julio Rodríguez, siendo este último el único que logró hacerle daño, pues le conectó un cuadrangular en solitario apenas en el primer episodio.

Pero ese jonrón encajado fue una excepción dentro de una actuación espectacular sobre el montículo del Citizens Bank Park de Filadelfia, donde los aficionados disfrutaron de una labor que se extendió 6.0 entradas.

En ese espacio, Jesús Luzardo ponchó a 12 contrincantes. Una cifra que significó su tope personal en lo que va de temporada, superando los 11 propinados a Nacionales de Washington el 29 de marzo.

Un buen presente con Filis para el lanzador venezolano

Añadido a eso, apenas le dieron tres imparables, recibió una rayita limpia producto del mencionado jonrón de Rodríguez, y no dio boletos, para así mejorar su efectividad, la cual es de 4.10, con ya 12 victorias sobre seis derrotas.

A su vez, en sus últimas siete presentaciones ha tenido marca positiva de 4-1, con un promedio de carreras limpias recibidas de 3.98. Esto se traduce en una mejor temporada respecto a 2024, cuando su efectividad fue de 5.0, con récord de 3-6, aunque portando el uniforme de Marlins de Miami.