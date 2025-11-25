No lo olviden: Ejemplar que va a su estreno podría ser jugado como la sorpresa para el ciclo no válido de la R46

Suscríbete a nuestros canales

La emoción hípica se apoderará este domingo 30 de noviembre en el solemne hipódromo La Rinconada, con la celebración de la cuadragésima sexta reunión del tercer y último meeting.

Un total de 12 competencias será la programación para el cierre del mes de este mes, pues en esta oportunidad no habrá pruebas selectivas de grado.

Team Ramon: Debut Pedigree La Rinconada

La quinta carrera será especial para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.200 metros, pautada para las 2:40 de la tarde.

Entre los participantes, destacará el debut de Team Ramon, (llevará el número 4 en la gualdrapa) un potro tresañero de pelaje alazán que hará su debut en el principal óvalo del país. Será montado por el jockey Kelvin Aray y entrenado por Miguel Cortez, para los colores del Stud Carpimuebles.

Este potro le tocaba debutar el domingo 16 de este mes y estuvo inscrito para competir en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional de la reunión 44, pero quedó retirado por disposición reglamentaria minutos antes de comenzar esa prueba válida, por lo que, en está ocasión quedó nuevamente inscrito para hacer su estreno, en el ciclo no válido de la reunión 46.

Team Ramón, nacido y criado en el Haras El Nuevo Color posee un pedigrí de buen calibre, pues su padre King Angelus, es un semental norteamericano ganador de cuatro competencias en 20 actuaciones en varios óvalos estadounidenses.

Su madre Adrianalucila tuvo corta campaña pistera en Venezuela, mientras que su abuelo materno My Funny Horse fue un sprinter excepcional, que se ganó un espacio entre los mejores corredores que ha pasado por el hipismo venezolano y prueba de ello fue su victoria en la Copa Cañonero en el óvalo de Coche (2001), además de figurar tercero en el Clásico José Antonio Páez (GI) ese mismo año.

Ejercicios previos: La Rinconada

El pasado 21 de este mes, el pupilo de Córtez dejó parciales de: 27,1 40,4 53,2 (800 mts) 68/salió al tiro, con remate de 12.3.