El linaje de un campeón: Una hija de Tap Daddy se estrena en La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromo anunció los inscritos para la reunión número 46, a llevarse a cabo el día domingo 30 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas y de esta manera despediremos el penúltimo mes del año.

Programa de carreras: Debut Hija Ganador del Clásico Simón Bolívar

En la cuarta carrera de la programación dominical será reservada para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros y tendrá una premiación adicional de 39 mil dólares.

Desde el puesto de pista uno tomará la partida, Paraguanera, una alazana nacida y criada en el Haras El Centauro, hace su estreno con la monta de Ángel Ybarra y es presentada por Jesús Romero Rojas, por lo que defenderá con los colores del Stud Los Ruices.

Esta potra dosañera es hija del semental norteamericano Tap Daddy en Hot Flower por Hotep. Su padre fue un excelso competidor de carreras, la cual cumplió campaña tanto en los diversos óvalos de Estados Unidos como en la arena de La Rinconada, Venezuela.

Fue ganador Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) (2018-2019), Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) (2018), Copa de Oro de Venezuela (GI) (2019) y los 3.200 metros del Clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GI) (2019).

Ejercicios Previos: La Rinconada

El más reciente trabajo de Paraguanera, desde su llegada a La Rinconada, fue el pasado 21 de noviembre. En esa ocasión, con la monta de José Gilberto Hernández marcó los siguientes tiempos: 14 27,3 40,4 52,4 66 (1.000) /80,1//95,3//112,1// en silla, movida a 2 cuerpos de Reina de Vela.