Gran debut: El hermano materno de un campeón del caribe se presenta en La Rinconada

En la reunión 46 de este domingo 30 de noviembre en el Hipódromo La Rinconada, hará su estreno en la segunda carrera de la jornada, un dosañero cuyo pedigrí tiene similitud con un campeón del caribe del hipismo venezolano, The Brother Slew.

Debutante: Reunión 46 La Rinconada No Válidas

Se trata del alazán de nombre Teniente Dan, hijo de Grand Adventure en Miss Venezuela por Water Poet, es decir medio hermano materno de The Brother Slew, ganador del Clásico del Caribe en 2019. Este nuevo producto nació el 12 de marzo de 2023 en las tierras del Haras Los Samanes Polo & Racing y largará por el puesto tres en una carrera de 1.100 metros. Lo montará Francisco Quevedo con hándicap de 53 kilos para la cuadra de Carlos Radelli.

En la cría nacional, Gran Adventure (Grand Slam) ha sido el padre también de Cardano, Compadre Peche, Impetuosa, Hierro Colado entre otros destacados corredores. Por el lado materno, Miss Venezuela ganadora del clásico Blondy (GIII), que en la pista defendió las sedas del Stud San Gabriel de Don Ángelo Serafini, es una hija de Water Poet en la clásica Amandina Lady, también propiedad del San Gabriel, parió también a My Racing Mate y otros ganadores.

La yunta jinete-entrenador hasta el momento acumula 13 actuaciones para 2 victorias los que equivale a un 15% de efectividad. El potro que pertenece al Stud “Alabama PB” solo usará el implemento LA (Lengua Amarrada) para su debut.

Ejercicios: La Rinconada Próximo a Debutar Potro

Nov 15: A. Finol E/S 14,2 28 40,3 (600) 53,1 2p 66,4 4p 81,3/ animado y apareado a raya con potro, -4c después de la raya con remate de 12,3.

Nov 22: A. Finol E/S 14,1 26,1 38,2 (600) 52,2/67,3//83,4/// cómodo y sin hacerle nada con remate de 12,1. Informó la División de tomatiempos del INH.