Medio hermano del ejemplar que fue la mejor atropellada del 2012 se estrena en La Rinconada

Este domingo 30 de noviembre de 2025, el hipódromo La Rinconada celebrará la cuadragésima sexta reunión del tercer meeting de la temporada. La jornada contará con una agenda de 12 carreras, que iniciarán a las 1:00 de la tarde.

Los aficionados podrán disfrutar de un emocionante espectáculo, que incluirá la participación de 5 ejemplares debutantes, todos nacionales. Esta variedad promete ofrecer un atractivo adicional en la arena caraqueña, que desde ya captura la atención de todos los entusiastas de las carreras.

Debutantes: La Rinconada Carreras No Válidas

En la segunda carrera a realizarse en La Rinconada, con hora de partida de 1:25 de la tarde, se va a correr una prueba para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores, con una nómina de cinco purasangres a competir, el entrenador Carlos Radelli, aprovechó para firmar la presentación de dos ejemplares.

Radelli hará correr al dosañero Black Stone y Teniente Dan, con relación al primero de ellos será montado por el jockey profesional Jaime Lugo, con un peso de 53 Kilos, e irá con la gualdrapa número dos en el lomo.

Este zaino, es nacido y criado en el Haras Los Caracaros, propiedad del Stud ‘Moneyrun’, cabe destacar que es un hijo del semental Tato Zeta que dejo récord de (25-14) por Extra Innings, es decir es un medio hermano de los ejemplares Deslumbrante (23-14), Long Drive (14-4), Trufa Negra (11-8) y la mejor atropellada del 2021 Tío Morocho que dejo balance de (25-7).

Ejercicio: Debut La Rinconada Reunión 46

Black Stone: Viene de hacer un trabajo el pasado 22 de noviembre del presente años con: Jaime Lugo E/S 13,2 26,3 39,2 (600) 52,2 2P 66,1 4P 82,1/ sin hacerle nada muy bien con remate de 12,4. Informó la División de tomatiempos del INH.