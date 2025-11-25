El terror de los favoritos: Purasangre bajado de lote promete destruir los cuadros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 30 de mayo del 2025, se va a realizar la reunión 46 de actividades hípicas en el hipódromo de La Rinconada con una programación de doce interesantes competencias que en esta ocasión no incluyen prueba selectiva pero con un 5y6 activo desde la séptima carrera.

Terror de los Favoritos: La Rinconada Caballos 5y6 Nacional

Como es conocido el 5y6 es el pasatiempo de la afición hípica venezolana que llegó en la reunión pasada a la segunda marca más alta en recaudación al alcanzar la cantidad de Bs 196.161.800,00 millones lo que implicó que para los que acertaron cinco cobraron Bs 6.270,30 y para los ganadores con seis el montó fue de Bs 566.855,95. Para esta semana continúa el premio de $1.250.000 a repartir para el que acierte el cuadro único con seis aciertos.

A la altura de la décima carrera, cuarta válida, en distancia de 1.200 metros, para caballos nacionales e importadas de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras, correrá el castaño de siete años Maximus Fortune, del entrenador Vicenzo Di Luca, y conducido en esta ocasión por el jinete aprendiz Kelvin Aray, saldrá por el puesto de partida número diez.

El pupilo del Stud ‘MGM’, tiene 105 días sin correr en pruebas públicas, cuenta con 50 actuaciones que incluyen cinco victorias, su última actuación fue el 17 de agosto del presente año, en la que llegó cuarto en 1.400 metros, con José Alejandro Rivero a ocho cuerpos y un cuarto de Macuto.

Ejercicio Previo: La Rinconada Carreras Datos

Ago 14: 16,2 30,4 (400) 45,2/ recta de enfrente, muy cómodo con remate de 14,2 en silla. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.