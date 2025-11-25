Hipismo

¡Cuidado! Reaparece el que casi gana: 200 metros menos tras 133 días de ausencia en La Rinconada

El alazán de tres años para esta ocasión estrena cuadra

Por

Gustavo Mosqueda
Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 10:58 am
¡Cuidado! Reaparece el que casi gana: 200 metros menos tras 133 días de ausencia en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

Uno de los ejemplares que no puede subestimar a la hora de realizar las diferentes jugadas exóticas y sobre todo en esta prueba donde inicia la triple apuesta como parte de la quinta carrera no válida a efectuarse en La Rinconada.

NOTAS RELACIONADAS

Se trata de Congruente, un alazán de tres años que retorna a la pista luego de 133 días sin correr en la arena de Coche.

La Rinconada: Caballo Veloz 1.200 metros Dividendo

Cabe destacar que para esta ocasión es presentado por Ramiro Caldeira y dicho ejemplar que pertenece al Stud “Excelso” cuenta con apenas tres actuaciones sin conocer victoria. Sin embargo, su última actuación del pasado 20 de julio del presente año arribó en la segunda casilla a solo dos cuerpos del ganador My Returning Mate en recorrido de 1.400 metros.

                                             

Para esta ocasión, el nacido y criado del Stud Luisiana, baja 200 metros ideales para sus medios locomotivos y contará con el oportuno descargo de tres kilos por parte del jinete aprendiz Oliver Medina.

El ejemplar para esta ocasión usará los implementos: Bz (Bozal) y La (Lengua Amarrada). Como dato curioso tenemos que hasta el momento esta yunta es primera ocasión que se ven las caras en la temporada con un ejemplar.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos

Nov 07 W. Véliz E/S del aparato 27,4 42,2 55,3 (800) 71,1/ salió al tiro, se fue de manos en l apartida, cómodo con remate de 13,1.

Nov 14 G. Flores E/P 17,2 29,3 41,3 (600) 54,4 2p 69/ muy bien al final con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 25 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo