¡Cuidado! Reaparece el que casi gana: 200 metros menos tras 133 días de ausencia en La Rinconada

Uno de los ejemplares que no puede subestimar a la hora de realizar las diferentes jugadas exóticas y sobre todo en esta prueba donde inicia la triple apuesta como parte de la quinta carrera no válida a efectuarse en La Rinconada.

Se trata de Congruente, un alazán de tres años que retorna a la pista luego de 133 días sin correr en la arena de Coche.

Cabe destacar que para esta ocasión es presentado por Ramiro Caldeira y dicho ejemplar que pertenece al Stud “Excelso” cuenta con apenas tres actuaciones sin conocer victoria. Sin embargo, su última actuación del pasado 20 de julio del presente año arribó en la segunda casilla a solo dos cuerpos del ganador My Returning Mate en recorrido de 1.400 metros.

Para esta ocasión, el nacido y criado del Stud Luisiana, baja 200 metros ideales para sus medios locomotivos y contará con el oportuno descargo de tres kilos por parte del jinete aprendiz Oliver Medina.

El ejemplar para esta ocasión usará los implementos: Bz (Bozal) y La (Lengua Amarrada). Como dato curioso tenemos que hasta el momento esta yunta es primera ocasión que se ven las caras en la temporada con un ejemplar.

Nov 07 W. Véliz E/S del aparato 27,4 42,2 55,3 (800) 71,1/ salió al tiro, se fue de manos en l apartida, cómodo con remate de 13,1.

Nov 14 G. Flores E/P 17,2 29,3 41,3 (600) 54,4 2p 69/ muy bien al final con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.