El rapero venezolano Zibilino es declarado inocente de violencia

Mediante un juicio oral y público, el rapero Zibilino, cuyo nombre real es Carlos Madera obtuvo una absolutoria por el delito que se le acusaba: violencia psicológica.

El Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de juicio con competencia en materia delitos de violencia contra la mujer en el Área Metropolitana de Caracas en su dispositiva resolvió absolver al ciudadano Carlos Madera “Zibilino” en virtud que no se hallaron elementos suficientes para determinar su culpabilidad.

“En vista del delito por el cual se le juzgaba, se marca un precedente ante el ojo público, en especial se recalca el uso responsable de las redes sociales, dado que ellas no determinan una decisión de un tribunal, todos debemos saber que quienes determinan la responsabilidad de una persona son los tribunales mediante una sentencia condenatoria, que en este caso fue favorable para Carlos Madera (Zibilino)”, refiere el abogado, Maiker González, encargado de la defensa de Zibilino.

Enfatiza el representante legal que “ha quedado demostrada su inocencia, ante la ley y ante la mirada de las redes sociales, donde fue sometido al escarnio público, haciendo señalamientos sin conocimientos del aspecto legal, solo fueron juicios subjetivos propios de las redes sociales que hicieron para realizar señalamientos sobre su conducta, situación que incluso laboralmente fue señalado por tener un proceso en su contra, de esta manera el Tribunal ha dejado claro la inocencia del artista en sentencia publicada el 03 de noviembre de 2025”.

Para concluir, realiza un llamado a la conciencia y responsabilidad en las redes sociales sobre la difusión de los asuntos de tal naturaleza, haciendo énfasis en que todo debe estar sujeto a la investigación, al proceso y sobre todo a las leyes.

Acusación de violencia contra Zibilino

En diciembre de 2024, Carlos Madera mejor conocido como Zibilino, fue acusado por su expareja, la periodista Jeska Lee Ruiz, de haberla agredido físicamente durante muchos años. Esto le costó al rapero y a la agrupación “3 Dueños” haber sido sacados del line-up del Cúsica Fest que posteriormente fue suspendido.

Para aquel entonces, la víctima también denunció que, el criollo estaba prófugo de la justicia desde septiembre de 2023, mientras sobre él reposaba una orden de aprehensión impuesta ante el Ministerio Público.

“Yo no estoy acusado de violencia física ni de abuso sexual. Estoy acusando de violencia psicológica. Esa es la acusación que tengo en el tribunal", dijo.