LVBP: Navegantes del Magallanes despiden a su coach de bateo

Los Navegantes del Magallanes han tomado una decisión drástica antes de iniciar la séptima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Previo al compromiso de este martes 25 de noviembre, han anunciado la destitución del coach de bateo, Ender Chávez.

La organización ha dado a conocer esta información a través de un comunicado en sus redes sociales, dándole las gracias a Chávez por su trabajo alrededor de los dos últimos años con este uniforme. Asimismo, dejan en evidencia que están en la búsqueda de generar un cambio en los alarmantes problemas de la nave turca desde la caja de bateo. Del mismo modo, el cargo quedará en manos de Kleininger Terán, que ya venía desempeñándose como coach asistente en esta misma área.

Nuevo coach de bateo para Magallanes

En la actualidad, los dirigidos por Yadier Molina son últimos en los departamentos colectivos de carreras anotadas, imparables, dobles, triples, remolcadas, segundos con más ponches y últimos en promedio ofensivo (.236).

Estos registros son verdaderamente relevantes, tomando en consideración que, al menos en nombres, son una de las mejores alineaciones ofensivas en la pelota criolla. Los bateadores que más resaltan en el roster son: Renato Nuñez, Ángel Reyes, Tucupita Marcano, Carlos Rodríguez, Eliezer Alonzo Jr., Luis Suisbel y Yasiel Puig.

Con estos nombres antes mencionados, no cabe duda de que deben tener mejores resultados y, al mismo tiempo, ser un dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

Por esta razón, el nuevo coach, Kleininger Terán, tendrá un arduo trabajo por realizar en muy poco tiempo para tratar de empujar a cada uno de estos toleteros a dar su mejor versión con el madero.