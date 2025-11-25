LVBP: ¿Jadher Areinamo tiene algún rival por el premio Novato del Año?

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una temporada electrizante en la LVBP 2024-2025, el nombre de Jadher Areinamo se ha convertido en uno de los más comentados. El segunda base de los Tiburones de La Guaira no ha dejado de impresionar con todo su talento y, con esto, se ha ganado el privilegio de estar entre los principales departamentos ofensivos.

El pelotero de 21 años no ha parado de batear desde el comienzo del calendario y, gracias a esto, el premio al Novato del Año, un reconocimiento que, al menos por ahora, parece tener dueño. Los números del joven talento hablan por sí solos y lo colocan en la cima de la conversación: 28 carreras anotadas, 42 imparables, seis dobles, un triple, 12 jonrones, 38 remolcadas, cuatro bases robadas y un imponente promedio de .358.

Rivales de Areinamo para el Novato del Año

En una liga donde cada turno importa, Areinamo ha respondido con madurez y consistencia inusual para un debutante de este calibre. Su capacidad para combinar contacto, fuerza y agresividad en las bases lo ha convertido en uno de los peloteros más completos de la campaña.

Más allá de sus estadísticas, el impacto de Areinamo se siente en el ritmo ofensivo de su equipo. Ha sido un motor constante en la parte media del lineup, aportando poder oportuno y un instinto natural para producir en momentos clave.

Sin embargo, la competencia por el Premio Novato del Año no está completamente cerrada. Entre los aspirantes que podrían desafiarlo destacan nombres como Máximo Acosta, cuya velocidad y capacidad para embasarse lo mantienen en la discusión a pesar de ya no estar con el conjunto guairista.

También figura Brainer Bonaci, el campocorto de los Leones del Caracas, que con habilidades ofensivas sobresalientes y con notable mejoría defensiva, lo mantienen en esta constante discusión.

En el plano del pitcheo, Yilber Díaz de los Caribes de Anzoátegui emerge como un contendiente serio gracias a su dominio en la lomita y su capacidad para controlar en los últimos innings de los compromisos, y es por esto que registra una buena cantidad de salvados (5).

Finalmente, ninguno de ellos ha mostrado, hasta ahora, el nivel integral que Areinamo exhibe día tras día. Su combinación de poder, promedio y aporte general en el terreno lo convierten en el candidato más sólido al premio y no solo a este galardón, sino que, para muchos, podría quedarse de igual forma con el Premio a Más Valioso de la zafra 2025/2026 de la LVBP.