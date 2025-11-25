LVBP: Tiburones firma a este pelotero reconvertido en lanzador

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira sumaron al dominicano Gleyvin Pineda con la idea de fortalecer un bullpen que necesitaba profundidad. El derecho de 29 años llega con una historia poco usual: comenzó su carrera como infielder y pasó cinco temporadas completas en Ligas Menores antes de dar el salto definitivo al montículo en 2022.

El nuevo relevista de los Tiburones

Desde su reconversión, Pineda ha recorrido distintos circuitos independientes, incluyendo la Frontier League y la American Association, donde dejó buenas sensaciones pese a tener poco trabajo reciente. Este verano apenas sumó 6.1 innings, todos en blanco, y acumuló siete ponches por tres boletos, una muestra de su capacidad para generar swings fallidos incluso en aperturas breves.

En República Dominicana pertenece a los Gigantes del Cibao, aunque solo ha lanzado en un juego esta temporada, con dos tercios sólidos y un boleto. Su firma con La Guaira lo convierte en el segundo relevista dominicano anunciado extraoficialmente por la gerencia días atrás, completando así el plan de reforzar la parte media del relevo.

Pineda, que ya pasó un invierno en Puerto Rico con números respetables, llega a Venezuela con un historial de efectividad de 4.66 y un WHIP de 1.47 en 114 innings. Su mezcla de ponches y boletos ha sido parte de su sello, y los Tiburones confían en que ese brazo agresivo pueda ofrecerles outs importantes en tramos apretados.