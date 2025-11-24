LVBP: ¡Última hora! Maikel García ya tiene fecha de debut con Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Tiburones de La Guaira sigue reforzando su roster para lo que será una nueva semana en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En esta oportunidad, la organización, por intermedio de su propietario, Wilmer Ruperti, oficializó que ha llegado a un acuerdo con el grandeliga de los Reales de Kansas City, Maikel García, para jugar en lo que resta de esta edición 2025/2026.

Esta confirmación se dio a conocer a través de las redes sociales del propietario en conjunto con las del equipo guairsita. En dicho video, en compañía del mismo peloteo, no solo dieron luz verde al acuerdo, sino que anunciaron que hará su debut el viernes 28 de noviembre junto a Ronald Acuña Jr. en el estadio Jorge Luis García Carneiro (Fórum La Guaira) en el compromiso ante los Tigres de Aragua.

La presencia de “El barrendero” en la alineación de Tiburones les traerá calidad, jerarquía, energía y pasión, cualidades que precisamente necesitan en el roster para poder escalar hacia las primeras posiciones de la clasificación.

Maikel García y una nueva temporada con Tiburones

El ganador del Guante de Oro 2025 había expresado su deseo de jugar con La Guaira hace varias semanas atrás y, por si fuera poco, ha estado entrenando con el equipo recientemente, previo a cada uno de los juegos. Cada uno de estos acontecimientos deja en evidencia sus ganas de colocarse el uniforme y ayudar a su amada franquicia a conquistar otro título.

El campeón de la LVBP en la zafra 2023/2024 se dirige entonces a lo que será su quinta campaña de experiencia en la pelota criolla. Desde el 2022 se ha encargado de demostrar toda su pasión, entrega y dedicación a mejorar cada una de sus habilidades como toletero.

En cuanto a sus números, registra 127 compromisos disputados, 103 carreras anotadas, 162 imparables, 30 dobles, siete triples, seis jonrones, 75 remolcadas, 19 bases robadas, 93 boletos, 70 ponches en 461 turnos al bate para un promedio ofensivo de .351.